Fuga de gás em conduta corta trânsito de rua em Barcelos

Foram mobilizados meios para o local dos bombeiros de Barcelos e de Barcelinhos. Não há registo de feridos. Ao que tudo indica, a fuga de gás estará relacionada com obras que decorrem no local.

A PSP foi acionada e tomou conta da ocorrência. Elementos da Proteção Civil e do piquete da empresa concessionária do abastecimento de gás também estiveram no local.