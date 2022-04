Fuga de reclusos das cadeias dispara em Portugal

O número de evasões das 49 cadeias nacionais quase duplicou no final de 2021, em relação ao ano anterior. De acordo com o balanço estatístico divulgado recentemente pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), escaparam 11 reclusos das prisões, face às seis fugas detetadas em 2020. O mesmo documento revela ainda um ligeiro aumento da população reclusa, naquele que foi o segundo ano de pandemia: 2021 fechou com um total de 11 588 pessoas presas, em comparação com as 11 412 de 2020.Leia a notícia completa no Correio da Manhã