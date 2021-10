"Fugir é um ato de cobardia: Paulo Guichard sai da cadeia e lança 'farpas' a Rendeiro

'Habeas corpus' do ex-administrador do BPP foi aceite pelo Supremo.

Paulo Guichard, ex-braço direito de Rendeiro no Banco Privado Português (BPP) foi libertado após o Supremo Tribunal aceitar o pedido de 'habeas corpus' em que a defesa pedia libertação imediata do ex-administrador do BPP.Em declarações aos jornalistas, à saída da cadeia de Custóias, Guichard disse que foi reposta a "justiça e a verdade" quanto à sua situação, agradecendo aos advogados e ao Supremo Tribunal."Apresentei-me voluntariamente às autoridades e fui surpreendido com um mandato de captura. Claro que foi uma surpresa muito grande, mas respeito e respeitarei sempre as decisões das autoridades", referiu. "Fugir é um ato de cobardia e encarar é um ato de coragem. E foi isso que eu tentei fazer", acrescentou.Questionado sobre a última vez que falou com João Rendeiro, Paulo Guichard preferiu manter-se em silêncio. "São questões de foro privado. É uma cidadão que tem de assumir o que fez".Quanto à possibilidade de voltar a ser preso, Guichard disse que caso acontecesse o enfrentaria de cabeça erguida. "Quando cheguei a Portugal sabia o que me esperava e que tinha uma cruz para suportar nas costas. Da mesma forma que saí hoje se tiver de voltar a entrar vou fazê-lo com a cabeça erguida".