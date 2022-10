"Fui contra, mas ela casou por dinheiro": Ex-namorado de portuguesa degolada conta que Diana casou por 20 mil euros

Diana casou por dinheiro. Primeiro, garantiram-lhe que ia receber 45 mil euros, mas o valor foi descendo até quase metade. Mesmo assim aceitou participar num casamento de fachada para que Gibran Banhakeia, cidadão marroquino, obtivesse a nacionalidade portuguesa e pudesse circular na Europa. Um esquema que terá custado a vida à portuguesa, de 40 anos, oriunda de Vila do Conde e cujo brutal homicídio está a ser investigado no âmbito das ‘máfias dos passaportes’.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã