Função Pública em greve a 12 de novembro

Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum, anunciou esta segunda-feira que os trabalhadores da função pública vão fazer greve no dia 12 de novembro.O sindicato considera a "proposta de Orçamento do Estado absolutamente insuficiente em toda a linha" e, como tal, os trabalhadores vão "dar uma resposta firme" com uma paralização.

Em causa estão as propostas de aumentos salariais do Governo que o sindicato considera que se tratam de uma "atualização" e não de um aumento. O aumento mínimo exigido pela Frente Comum é uma "proposta base negocial de 90 euros para todos os trabalhadores da administração". Esta proposta serviria de base para as negociações com o Governo."Mesmo a concretizar-se não ia repor aquilo que foi a perda do poder de compra dos trabalhadores", conclui Sebastião Santana.