Funcionária do aeroporto de Lisboa fotografa cartões de clientes para burlar na internet

Uma mulher de 22 anos, funcionária do balcão de check-in no aeroporto de Lisboa, andava a fotografar os cartões bancários que os passageiros lhe entregavam para pagar o excesso de bagagem. Retirava os dados - número, nome e código de verificação - e realizava compras em lojas na Internet. Foi apanhada após denúncia de uma vítima, que perdeu quase 1500 euros. Estava já a fotografar outro cartão e foi encontrada com dados de outros 24.