Funcionária do SEF ajuda suspeito de terrorismo a adquirir Autorização de Residência

Uma funcionária do Gabinete de Asilo e Refugiados do SEF foi constituída arguida por auxiliar Ammar Ameen, o mais velho dos dois irmãos iraquianos detidos a semana passada pela PJ por pertencerem ao grupo terrorista Daesh, a renovar a Autorização de Residência Provisória em Portugal, que estava em vias de caducar.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.