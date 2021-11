Funcionário de fábrica em Sines infetado com Legionella

Empresa confirmou o caso ao CM.

A empresa de pescado congelado Litoralfish, em Sines, confirmou aoque tem um colaborador infetado com Legionella.Já foi implementado um "Plano de Prevenção/Acção para a Legionella" que contempla manutenções e monitorizações diárias, mensais, semestrais e anuais.De acordo com a empresa, o funcionário "já se encontra em franca recuperação".A fonte de contágio ainda não foi identificada. A Litoralfish diz não ter "a certeza absoluta" de ter acontecido no interior das instalações da empresa.questionou a ARS Alentejo a respeito do risco para a Saúde Pública, mas não obteve resposta.