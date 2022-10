Funcionário do aeroporto de Lisboa constituído arguido por suspeitas de roubo

Um computador portátil e um passaporte diplomático estão entre o material apreendido.

A PSP de Lisboa executou, na sexta-feira passada, pelas 16h30, um mandado de busca e apreensão na residência de um homem, de 36 anos, "por ser suspeito de furto e apropriação ilegítima de coisa achada", anunciou esta força em comunicado.



A ação policial resultou no âmbito de um processo de inquérito e investigação a um funcionário que trabalha no Aeroporto Humberto Delgado.

Na residência do homem, situada em Lisboa, foi apreendida uma mochila de cor castanha, contendo no seu interior diversos itens, nomeadamente um computador portátil, acondicionado numa bolsa de transporte próprio e o respetivo carregador do aparelho, um passaporte diplomático, várias peças de vestuário e calçado, dois fios em cordel, com apêndices, dois pares de brincos e um ferro de engomar.



Na sequência da apreensão o suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência. O cartão de identificação aeroportuária foi-lhe também retirado.