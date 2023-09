Funcionário do Benfica detido em operação da PJ que permitiu desmantelar maior laboratório de doping em Portugal

Um dos dois detidos na megaoperação da Polícia Judiciária (PJ) que permitiu desmantelar o maior laboratório clandestino de doping em Portugal é funcionário do Sport Lisboa e Benfica. O homem trabalha no departamento de informática do clube da Luz e é considerado um dos cabecilhas do esquema.Os suspeitos exploravam o laboratório, que produzia milhões de comprimidos, desde 2017. A PJ desvaloriza a ligação de um dos suspeitos ao clube da Luz.

A megaoperação da PJ, denominada "Corpus Insanus", decorreu na Área Metropolitana de Lisboa, onde foram executados "onze mandados de busca, sendo seis domiciliárias e cinco não domiciliários, sendo igualmente cumpridos dois mandados de detenção, fora de flagrante delito, dos principais suspeitos da prática dos crimes elencados", diz a PJ em comunicado.Durante as buscas foram apreendidos vários equipamentos laboratoriais e máquinas para produção de substâncias anabolizantes, substâncias proibidas já embaladas e etiquetadas, 250 mil euros em dinheiro vivo e ativos digitais, como cripto moedas, e ainda quatro carros de luxo avaliados em 300 mil euros.Os detidos foram presentes a interrogatório e foram aplicadas as medidas de coação de prisão preventiva para um suspeito, e de apresentações bissemanais e proibição de contacto para outro.