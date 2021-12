Funcionários ficam chocados ao receber carta de demissão na véspera de natal

Os trabalhadores da empresa foram informados "do nada" de que ficarão desempregados na véspera de ano novo, a menos que fosse possível reverter a situação financeira da empresa no prazo de uma semana.

Os funcionários ficaram "chocados" ao saber da terrível condição financeira da empresa e pelo aviso ter chegado na noite anterior ao natal. "Eles não poderiam ter enviado as cartas depois do natal? Deixarem as pessoas aproveitarem", criticou uma pessoa, citada pelo jornal The Sun. "Entregar uma notícia dessas na véspera de Natal é horrível."