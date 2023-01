Fundo criado para buscas de Maddie paga derrota de casal McCann

O fundo Find Madeleine, criado pelo casal McCann para custear as buscas privadas pela filha, desaparecida em maio de 2007 da praia da Luz, Algarve, quando tinha apenas três anos, financiou com 7580 euros a batalha legal que os pais de Maddie travaram com Gonçalo Amaral.Saiba mais no site do Correio da Manhã