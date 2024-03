Funeral de Alexei Navalny previsto para esta sexta-feira após incidentes com entrega do corpo

Colaboradores do opositor russo disseram que a funerária estava a recusar-se a transportar o corpo para o velório.

As cerimónias fúnebres do opositor russo Alexei Navalny, morto em 16 de fevereiro na prisão, estão previstas para esta sexta-feira em Moscovo, esperando-se forte vigilância policial após vários incidentes relacionados com a entrega do corpo à família.

As cerimónias estão agendadas para as 12h00 locais (09h00 em Lisboa) na Igreja do Ícone da Mãe de Deus, no sudeste de capital russa e no bairro onde vivia Navalny quando estava em liberdade, de onde partirá um cortejo para o cemitério de Borisovsskia, a cerca de 20 quilómetros do Kremlin.

