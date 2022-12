Funeral de Bento XVI vai realizar-se na quinta-feira

Papa Francisco vai presidir às celebrações.

O funeral do Papa emérito Bento XVI vai realizar-se na próxima quinta-feira, dia 5 de janeiro, na Praça de São Pedro, às 9h30.

A celebração vai ser presidida pelo Papa Francisco, anunciou o Vaticano.





O velório do Papa Emérito Bento XVI, que morreu este sábado, terá lugar a partir de segunda-feira, dia 2 de janeiro.

"O corpo do Papa Emérito estará na Basílica de São Pedro no Vaticano para a despedida dos fiéis", lê-se na declaração do gabinete de imprensa da Santa Sé citado pela agência de notícias EFE.