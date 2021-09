Funeral de Jorge Sampaio vai realizar-se domingo

Cerimónia terá lugar no Mosteiro dos Jerónimos, com honras de Estado, tal como teve Mário Soares, em 2017.

O funeral do antigo presidente da República Jorge Sampaio, que morreu nas primeiras horas desta sexta-feira, realiza-se domingo. É uma cerimónia com honras de Estado, tal como teve Mário Soares, em 2017, ainda que mais simples, a pedido da família.O velório será no sábado, no antigo Museu dos Coches, a partir das onze da manhã, com o corpo de Jorge Sampaio a sair do Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide mais cedo, com escolta de batedores da PSP, estando prevista uma paragem, de homenagem, em frente à Câmara Municipal de Lisboa, às 10h30.No domingo, sairá do atual Picadeiro Real de Belém às 10, com escolta a cavalo para o Mosteiro dos Jerónimos.A cerimónia, que não será religiosa, terá depois lugar nos claustros do Mosteiro às 11h00, com discursos da família e das três mais altas figuras do Estado: o Presidente da República, o presidente da Assembleia e o primeiro-ministro.