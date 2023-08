Funeral de polícia morta em despiste de carro de patrulha realiza-se este sábado

Ana Teresa Roldão tinha 28 anos.

Realiza-se este sábado o funeral de Ana Teresa Dionísio Roldão, a jovem polícia de 28 anos que perdeu a vida num despiste, em trabalho, na última quinta-feira. As cerimónias fúnebres começam por volta das 11 horas da manhã, em Cabeça das Mós – terra natal da jovem –, no concelho do Sardoal.

O CM assistiu à chegada de vários agentes da PSP, que se mobilizaram para a 78°. Esquadra da PSP, para em conjunto e transportados por um autocarro da União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho – onde o acidente fatal aconteceu –, seguirem caminho, com destino ao último adeus da colega.

Passavam poucos minutos das 0h00 de quinta-feira quando Ana Teresa se dirigia a uma ocorrência, com mais três agentes, dois dos quais estagiários.



O carro-patrulha, um Skoda antigo, despistou-se debaixo de um viaduto, na Rua Miguel Bombarda, e foi colidir com um bloco de betão da Empresa das Águas.

Mobilizados para o local cerca de 25 operacionais, os quatro agentes foram encaminhados aos Hospitais de Santa Maria, e São José. Foi já no hospital que os médicos perceberam que nada havia a fazer pela vida de Ana, que acabou por falecer.

Tratando-se de um acidente em trabalho, a família da vítima poderá receber uma indemnização.