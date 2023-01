Futebolista Dani Alves detido após agressão sexual em discoteca em Barcelona

Antigo defesa do Barcelona apresentou-se numa esquadra para prestar depoimento.

A mulher garantiu à polícia que o antigo jogador do Barcelona "lhe colocou a mão por dentro da roupa interior" sem o seu consentimento, sendo que, na altura da chamada da polícia ao local, o futebolista já não se encontrava no local.

Dias depois da apresentação da denúncia, a 5 de janeiro,

Dani Alves apresentou-se esta sexta-feira numa esquadra em Barcelona para prestar depoimento a propósito de uma alegada agressão sexual numa discoteca, na noite de 30 para 31 de dezembro, e acabou detido, avança o jornal 'La Vanguardia'.O antigo futebolista do Barcelona, que agora representa o Pumas, no México, foi detido por volta das 10 horas locais (mais uma do que em Portugal Continental), tendo sido conduzido de carro até à Ciutat de la Justicia de Barcelona, onde vai ser presente a um juiz.Alves negou tudo num programa da cadeia televisiva espanhola Antena 3: "Sinto muito, mas não sei quem é aquela senhora, não sei quem ela é, nunca a vi na minha vida".O Pumas desconhecia a situação atual do brasileiro, uma vez que o tinha convocado para jogar no próximo domingo.