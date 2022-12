Futebolista iraniano arrisca pena de morte por participar em protestos no Irão

Autoridades dizem Amir Reza Nasr-Azadani esteve envolvido na morte de três elementos da Guarda Revolucionária.

Aos 26 anos, Amir Reza Nasr-Azadani corre o sério risco de ser executado. O futebolista iraniano enfrenta uma condenação à morte por ter participado nos protestos que decorrem no seu país há mais de três meses após a morte de Mahsa Amini - a jovem de 22 anos que tinha sido presa três dias antes, em Teerão, por uso "impróprio" do véu islâmico.Saiba mais no site do Correio da Manhã