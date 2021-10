Gabby Petito foi morta por estrangulamento, revela autópsia

Corpo da jovem, de 22 anos, foi descoberto oito dias depois da família a ter dado como desaparecida.

Brent Blue apenas referido que tinha ocorrido entre três a quatro semanas antes do corpo ter sido encontrado.

Gabby Petito foi morta por estrangulamento. A conclusão da autópsia foi revelada esta terça-feira pelo médico legista numa altura em que o namorado, suspeito de matar Gabby, se encontra na quarta semana de fuga.A morte de Petito configura assim como homicídio após as conclusões da autópsia. A data específica da morte não foi divulgada tendo o médico legistaO corpo de Petito foi descoberto num acampamento perto do Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming, em 19 de setembro, oito dias depois da família a ter dado como desaparecida e 22 dias após o último relato de avistamento da jovem com vida.Este último relato de Petito ter sido vista viva foi em 27 de agosto, quando testemunhas alegaram ter visto o casal envolvido numa discussão num restaurante no Wyoming.Brian Laundrie, suspeito da morte da namorada, foi dado como desaparecido a 17 de setembro depois de ter dito aos pais que iria caminhar. É muito experiente em técnicas de sobrevivência e tem dificultado as buscas do FBI, que já emitiu um mandado de detenção.