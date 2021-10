Gang lança terror em Santa Maria da Feira com dez assaltos em duas semanas

Em apenas 15 dias, o gang, composto por cinco homens e uma mulher, fez dez assaltos a bombas de gasolina e farmácias no concelho de Santa Maria da Feira. Encapuzados e armados, espalharam o terror, tendo-se apoderado de quase 10 mil euros. No espaço de cinco dias, um dos estabelecimentos foi alvo de dois roubos - que juntos renderam aos assaltantes 7750 euros. Três estão em prisão preventiva.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã