Gang que assaltou ourives na Póvoa de Lanhoso condenado a penas até 11 anos de prisão

O tribunal de Guimarães condenou hoje cinco homens a penas que variam entre dois e 11 anos e 4 meses de prisão, pelo roubo armado a um ourives da Póvoa de Lanhoso , em fevereiro do ano passado. Um dos seis arguidos foi absolvido.José cabeças, tido como líder do gang, foi o que levou a pena mais pesada: 11 anos e 4 meses. Juntamente com Miguel Prudêncio, que foi condenado a 9 anos e sete meses de prisão, montaram uma emboscada a um ourives da Póvoa de lanhoso, em fevereiro de 2020, a quem ameaçaram com uma arma de guerra para o forçar a sair do carro.Levaram o carro onde eram transportadas as malas carregadas com cerca de 400 mil euros em peças de ouro, que vendia nas feiras.O roubo foi presenciado por três trabalhadores da construção civil, sobre quem o grupo disparou uma rajada de tiros. O tribunal deixou cair, no entanto, o crime de homicídio qualificado na forma tentada de que vinham acusados.Cinco dos seis elementos do gang desmantelado em setembro do ano passado pela PJ de Braga, foram condenados a penas de prisão efetiva. Um dos arguidos foi absolvido.