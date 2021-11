Garrafa viajou 3800 quilómetros pelo oceano e foi encontrada por um casal na Madeira

Garrafa tinha sido atirada ao oceano em 2015 e viajou cerca de 3800 quilómetros até chegar à costa da ilha de Porto Santo.





Brigitte Doerksen e o marido Warren estavam de férias em Miami, Flórida, quando no dia 9 de fevereiro de 2015 tiveram a ideia de lançar ao mar uma garrafa com um cartão profissional e cerca de 1,70€ (2 dólares) para quem a encontrasse, avançou a CBC. Certo é que desde esse momento a garrafa viajou cerca de 3.800 quilómetros até chegar à costa da ilha de Porto Santo, na Madeira, onde Lisa Dzierzak-Vieira e o marido Marco a encontraram.



O casal estava a passear o cão na praia com a filha Lua e registou o momento em que encontrou a garrafa em vídeo. Lisa decidiu depois enviar um e-mail para o contacto que vinha no cartão.

Quando Brigitte viu o e-mail no telemóvel deu um grito antes de correr para ir contar ao marido.

"Houve muitas emoções, felicidade, e tanto meu marido quanto eu tínhamos lágrimas nos olhos, era inacreditável", disse.

Dzierzak-Vieira acredita que foi o destino que fez com que encontrassem a garrafa. "As coisas acontecem sempre por uma razão", disse ela. "O motivo eu não sei. Quem sabe um dia ainda nos encontramos com eles e seremos amigos para o resto da vida"

Já Brigitte e o o marido esperam um dia fazer uma viagem a Portugal para ver o local onde a mensagem foi descoberta e, talvez, encontrar as pessoas que a encontraram.

"Só o facto de alguém ter encontrado a mensagem e termos outra conexão ao redor do mundo é muito precioso para nós. Outra amizade", admite Brigitte.