Garrafeira particular de Hernâni Vaz Antunes ocupa espaço de quatro apartamentos

Hernâni Vaz Antunes, que na quinta-feira começou a ser ouvido por Carlos Alexandre, é um milionário excêntrico. Entregou-se no domingo numa esquadra da PSP de Matosinhos, após ter viajado entre Lisboa, Porto e Espanha nos dias que se seguiram à operação. Quer agora ilibar a filha de todo o processo e explica a sua fortuna com negócios bem conseguidos, ao longo dos anos.Saiba mais no Correio da Manhã