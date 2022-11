Gasóleo desce quatro cêntimos mas gasolina fica mais cara já esta segunda-feira

Consumidores deverão começar a pagar 1,90 euros por litro pelo gasóleo simples e mais de 1,80 euros pela gasolina simples 95

O preço do gasóleo vai descer quatro cêntimos por litro já a partir desta segunda-feira, mas a gasolina vai ficar mais cara dois cêntimos e meio por litro.Os consumidores deverão começar a pagar 1,90 euros por litro pelo gasóleo simples e mais de 1,80 euros pela gasolina simples 95, de acordo com os valores médios praticados nos postos de combustéveis durante esta semana.A descida de preços ainda não é oficial, sendo que os valores ainda vão ser resvistos para incorporar os novos descontos no importo sobre produtos pretolíferos.