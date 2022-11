Gasolina e gasóleo mais baratos a partir desta segunda-feira

Preços podem divergir entre comercializadores.

Quem tiver carro a gasolina vai pagar menos 3,5 cêntimos por litro a partir deste domingo e, no caso dos veículos a gasóleo, a baixa ainda é maior, com menos 6,5 cêntimos na fatura final.Os preços podem divergir entre comercializadores, mas a próxima semana traz assim boas notícias para quem pensa abastecer os tanques de combustível.Estes valores estimados já incluem as novas medidas temporárias de apoio fiscal do Governo.