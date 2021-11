Gasolineiras começavam a cobrar antes de o cliente iniciar o abastecimento

Equipamentos, que exibiam os selos de qualidade e conformidade revistos já este ano, foram selados e apreendidos.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) detetou três equipamentos de abastecimento de combustível em prática especulativa em postos de Braga, Santa Maria da Feira e Viseu.

Após o reinício do contador da bomba, e antes ainda de ser pressionado o manípulo do equipamento, o contador alterava automaticamente e iniciava a contagem com valores acima de zero, revela a ASAE em comunicado. Em alguns casos, revelou a autoridade, a contagem do pagamento iniciava-se nos 5 ou 6 cêntimos, antes de qualquer abastecimento real. Noutros casos detetados, a contagem começava nos 0,95.



Os equipamentos, que exibiam os selos de qualidade e conformidade revistos já este ano, foram selados e apreendidos para a "respetiva perícia técnica".



Os factos foram remetidos ao Ministério Público por se tratarem de crimes de especulação e de falsificação de notação técnica.