Geert Wilders disposto a renunciar a cargo de primeiro-ministro dos Países Baixos

Partido da Liberdade e outros três partidos conservadores estão a ponderar um cenário de governo extraparlamentar.

m negociador nomeado para apoiar o processo deverá apresentar um relatório ao parlamento neerlandês sobre as conclusões.

O neerlandês Geert Wilders, cujo partido venceu as eleições em novembro, está disposto a renunciar ao posto de primeiro-ministro enquanto procura formar um novo governo viável, relatou esta quarta-feira a agência Reuters."Só posso tornar-me primeiro-ministro se todos os partidos da coligação me apoiarem. Este não foi o caso", escreveu na rede social X.O Partido da Liberdade, de Geert Wilders, e três outros partidos conservadores estão a ponderar um cenário de governo extraparlamentar. Isto é, nomear para o governo políticos e especialistas sem filiação a nenhum dos partidos.Geert Wilders, que ainda não assumiu funções, está a negociar com potenciais aliados há mais de 100 dias, sem qualquer resultado. Na quinta-feira, u