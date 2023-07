Gémeos portugueses fingem ser peregrinos e matam mulher que os acolheu em casa em Espanha

Corpo da vítima foi encontrado com sinais de violência dentro de um poço.

A mulher albergou os trabalhadores que, em troca, a ajudavam com os trabalhos agrícolas na quinta de produtos biológicos.

O corpo da mulher foi encontrado com sinais de violência dentro de um poço na propriedade da vítima.



O desaparecimento da mulher foi comunicado por uma amiga, na manhã de sexta-feira. As buscas terminaram no sábado à tarde quando foi descoberto o corpo dentro do poço. Os portugueses eram os principais suspeitos da morte da mulher, uma vez que não eram vistos em Reliegos deste sexta-feira.

Ângelo e Luís, dois irmãos gémeos portugueses, de 46 anos, foram detidos por serem suspeitos de terem matado uma mulher, de 57, em San Justo de La Vega, em Espanha. A informação é avançada pelo jornal El Mundo.Segundo a imprensa espanhola, há cerca de um mês e meio os detidos fizeram passar-se por peregrinos para serem acolhidos pela vítima na sua casa.Depois de Katia Santamarta começar a reparar em alguns comportamentos suspeitos, foi pedido a Ângelo e Luís que abandonassem a habitação. Esta ideia não foi bem recebida pelos irmãos, que apresentaram resistência.