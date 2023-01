Georgina mostra-se 'indiferente' a insultos a Ronaldo

Enquanto o Daesh classifica o jogador português de “infiel e escravo gay”, a espanhola é fotografada às compras em Riade.

A viver uma nova realidade na Arábia Saudita, Georgina Rodríguez, parece estar a ambientar-se ao seu novo destino sem grandes problemas. Numa altura em que Cristiano Ronaldo até foi insultado pelo Daesh, o auto proclamado Estado Islâmico, que de acordo com o jornal espanhol La Razón o considera "infiel e escravo gay", a namorada do craque continua a ser fotografada às compras por Riade.Saiba mais no site do Correio da Manhã