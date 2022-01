Georgina Rodríguez: “Antes vendia malas e agora coleciono-as”

O percurso de Georgina Rodríguez, de 27 anos, nem sempre foi fácil. Antes de conhecer CR7 e viver uma vida repleta de luxos, ultrapassou sérias dificuldades económicas que condicionaram o seu percurso.No documentário para a Netflix ‘Soy Georgina’, que estreia a 27 de janeiro, a modelo recordou a sua chegada a Madrid e os tormentos que enfrentou, que moldaram a pessoa que é hoje. "A minha chegada a Madrid foi... tremenda. Estava à procura de apartamentos baratos, de 300 euros, e acabei num apartamento que tinha sido uma despensa. Com um frio no inverno e um calor no verão...", recordou sobre as condições em que viveu. À época, Georgina trabalhava numa loja de roupa e sustentava-se sozinha.