Gestora de fortunas controla mais de 188 milhões de Álvaro Sobrinho

Álvaro Sobrinho, ex-presidente do BES Angola (BESA), terá entregado à Akoya, sociedade suíça gestora de fortunas da qual era acionista, a gestão de mais de 188 milhões de euros. O banqueiro terá tido este alegado património financeiro depositado em 27 contas bancárias na Suíça, no final de abril de 2012. Sobrinho está a ser investigado no processo nº 244/11, no qual é arguido, e foi apanhado também no inquérito do Monte Branco, no qual são arguidos três gestores da Akoya.