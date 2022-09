Gil Vicente perde em casa com azuis e brancos em vantagem. Veja os golos

Jogo decorreu no Estádio Cidade de Barcelos.

O campeão FC Porto voltou este sábado às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no terreno do Gil Vicente, por 2-0, em jogo da quinta jornada.

Depois da derrota na casa do Rio Ave (3-1), na jornada passada, os 'azuis e brancos' venceram em Barcelos, graças aos golos do iraniano Mehdi Taremi, aos 41 minutos, e do brasileiro Galeno, três minutos depois.

O FC Porto isolou-se provisoriamente no terceiro lugar, com 12 pontos, a três do líder Benfica e a um do Sporting de Braga, podendo ser igualado pelo Portimonense, que no domingo recebe o Famalicão, enquanto o Gil Vicente segue no 12.º posto, com cinco pontos, depois de somar o quarto jogo sem vencer.

