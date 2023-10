GNR de folga usa extintor e ajuda mulher a sair de carro em chamas

Incidente ocorreu esta manhã na Variante de Taveiro, no acesso ao IC2.

O GNR seguia na viatura pessoal, com o filho, durante a manhã desta quinta-feira, quando se deparou com um carro que começou a arder na Variante de Taveiro, no acesso ao IC2, em Coimbra.Numa altura em que chovia muito, o militar deixou o carro em que se deslocava a sinalizar o local e usou o próprio extintor para apagar o fogo e retirar a mulher do interior da viatura que se tinha incendiado."Quando chegámos o fogo, que destrui de forma parcial o motor do carro, já tinha sido apagado, por um popular que usou um extintor para o efeito e retirou a condutora da viatura", disse fonte dos bombeiros sapadores de Coimbra, que mobilizaram para o local oito operacionais com duas viaturas.O alerta foi dado às 8h22.