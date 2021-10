GNR descobre plantação de droga após ser chamada a habitação por causa de desacatos

Homem de 40 anos acabou detido em Silves.

Um homem de 40 anos foi detido pela GNR no passado sábado, dia 16, por cultivo e tráfico de droga, na localidade de Silves, em Faro.Os militares da Guarda foram chamados à habitação na sequência de uma denúncia de desacatos e acabaram por descobrir vários produtos estupefacientes no local.Depois das buscas domiciliárias foram apreendidos 22 pés de canábis, 150 doses de liamba, 7,2 doses de haxixe, duas estufas com sistema de ventilação e secagem e outros materiais para cultivo de droga.O detido já foi constituído arguido e será presente ao Tribunal Judicial de Silves para aplicação das medidas de coação.