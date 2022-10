GNR desmantela rede de tráfico de droga em Coimbra

Autoridades apuraram que os suspeitos vendiam a droga em vários locais do distrito de Coimbra e Lisboa.

A GNR de Coimbra desmantelou uma rede de tráfico de droga e deteve, entre terça e quarta-feira, duas mulheres e dois homens, com idades compreendidas entre os 32 e os 60 anos, no concelho de Coimbra.No decorrer das diligências da investigação, que já decorria há um ano, as autoridades apuraram que os suspeitos vendiam a droga em vários locais dos distritos de Coimbra e Lisboa.De acordo com o comunicado, "foram realizadas nove buscas, das quais cinco domiciliárias e quatro em veículos, que culminaram com a apreensão de (...) 2953 doses de cocaína, 1043 de heroína, cinco doses de cannabis resina, uma dose de haxixe, 16160 euros em numerário, três automóveis, uma balança de precisão, material relacionado com armazenamento e corte de estupefaciente, mangueiras e recipientes utilizados em furtos de combustível, várias ferramentas e outros objetos em ferro".Um dos veículos encontrado nas buscas foi roubado na cidade de Coimbra, no início do mês de outubro.

"Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Coimbra, onde foi decretada a medida de coação de prisão preventiva a dois homens e uma mulher", refere a GNR.