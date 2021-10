GNR detém 11 pessoas por corridas ilegais de carros na região de Leiria

Foram ainda apreendidos pela Guarda 15 veículos por apresentarem transformações e alterações.

O Comando Territorial da GNR em Leiria, através do Destacamento de Trânsito de Leiria, anunciou esta quarta-feira que deteve 11 pessoas relacionadas com corridas ilegais de carros nas autoestradas 8 e 19, na região de Leiria.

Durante os meses de setembro e outubro, a GNR desenvolveu várias ações de fiscalização com o intuito de prevenir a realização de corridas ilegais, manobras perigosas na via pública e crimes de condução perigosa, no distrito de Leiria.

O comandante do Destacamento de Trânsito de Leiria, Rui Costa, disse à Lusa que as corridas ilegais decorriam, sobretudo, na autoestrada 19 (A19), junto ao 'shopping' de Leiria, e na A8, entre Leiria e Pataias e Tornada e Caldas da Rainha.

Na sequência de várias denúncias de corridas ilegais e de "manobras de diversão, onde por norma se verifica uma grande concentração de pessoas", a GNR desenvolveu "várias ações de fiscalização", que resultaram na detenção de 11 pessoas.

Os detidos terão praticado crimes de condução sob o efeito de álcool - igual ou superior a 1,2 gramas por litro de sangue (g\l) - condução perigosa de veículo, falta de habilitação legal, viciação de veículo e falsificação de documentos.

Foram ainda apreendidos 15 veículos por apresentarem transformações e alterações que se prenderam com o "aumento substancial da sua potência", sendo que "cinco deles encontram-se apreendidos para serem submetidos a inspeção periódica extraordinária, dada a complexidade da sua transformação".

Os militares levantaram ainda 155 autos de contraordenação por" transformação/alteração das suas características construtivas, condução com taxa inferior a 1,2 g\l de álcool no sangue, manobras perigosas e desrespeito da sinalização de trânsito, entre outras".

Esta fiscalização teve como objetivo "prevenir e reprimir este tipo de fenómeno que põe em causa a segurança rodoviária de todos quantos utilizam a via pública, bem como sensibilizar para o cumprimento nas regras de homologações de veículos, componentes, sistemas ou acessórios, procurando assim que a circulação destes veículos seja realizada de forma segura e supervisionada".