GNR detém 12 pessoas com mais de 26 mil doses de estupefacientes em Gondomar

Foram detidos 11 homens e uma mulher, entre os 25 e os 60 anos, por tráfico de estupefacientes em Gondomar, no Porto.

Na sequência das buscas domiciliárias, o Comando Territorial do Porto apreendeu 11 kilos de haxixe, 3600 doses de canabis, 448 de liamba, três veículos, uma moto de água, duas réplicas de armas de fogo, 42 munições, 11 telemóveis, material explosivo e cerca de 14 mil euros.

A detenção foi feita na sequência de uma longa investigação por tráfico de drogas que já dura há dois anos e abrange os concelhos de Gondomar, Porto, Vila Nova de Gaia e Valongo.Oito dos 12 detidos vão ser presentes hoje, dia 17, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde deverão ser sabidas as medidas de coação a ser aplicadas.