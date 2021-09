GNR detém em Faro dois burlões procurados em Espanha e na Alemanha

Um dos detidos, de 44 anos, foi travado pelos militares no sequência de um acidente de viação.

Dois homens, de 44 e 31 anos, com mandados de detenção europeus pendentes, foram detidos pela GNR em Armação de Pêra e no Carvoeiro, em Faro, suspeitos do crime de burla, falsificação e contrafação.Segundo informa em comunicado a GNR, o detido de 44 anos, procurado na Alemanha, foi travado pelos militares no decorrer de um acidente de viação. Será presente esta quinta-feira a tribunal, para ficar a conhecer as medidas de coação a que ficará sujeito.O segundo detido, de 31 anos e procurado em Espanha, foi conduzido ao estabelecimento prisional de Olhão e será depois entregue às autoridades espanholas.