GNR detém homem por agredir e ameaçar de morte companheira em Santo Tirso

Agressor, de 59 anos, está em prisão preventiva.

O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Porto, deteve um homem de 59 anos pelo crime de violência doméstica, no concelho de Santo Tirso.

Segundo o comunicado da Guarda Nacional Republicana, o suspeito agredia e ameaçava de morte a vítima, a sua mulher de 58 anos. O casal estava junto há 38 anos.

Já em agosto, o homem tinha sido detido em flagrante por tentar atropelar a vítima e outros familiares. Nessa altura, foram aplicadas, ao detido, as "medidas de coação de afastamento e proibição de contacto com a vítima, por qualquer meio ou forma, controlado por pulseira electrónica", como informa o comunicado.

O homem não cumpriu as medidas impostas e continuou a perseguir a mulher, que temia pela própria vida. Resultante do incumprimento, acabou detido tendo sido presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, onde foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.