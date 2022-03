GNR detém suspeitos de pertencerem a rede de tráfico de droga em Coimbra

Investigação por tráfico de droga começou há cerca de um ano.

A GNR deteve, na terça-feira, quatro homens e constituiu arguidos uma mulher e sete homens por alegadamente pertencerem a uma rede de tráfico de droga na região de Coimbra.

Foram detidos quatro homens e constituídos arguidos uma mulher e sete homens, com idades compreendidas entre os 18 e os 27 anos, nos concelhos de Coimbra e de Montemor-o-Velho, informou hoje a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Coimbra adiante que a operação decorreu no âmbito de uma investigação por tráfico de droga, que durava há cerca de um ano.

Foi possível apurar que "os suspeitos constituíam uma rede que se dedicava à aquisição de produto estupefaciente e posterior acondicionamento em doses individuais prontas para venda e distribuição aos consumidores, na região de Coimbra", refere a GNR na mesma nota de imprensa, enviada esta sexta-feira à agência Lusa.

De acordo com a GNR, a operação policial culminou com o cumprimento de 18 mandados de buscas domiciliárias, 11 domiciliárias e sete em veículos.

A operação resultou na apreensão de 1.272,64 doses de haxixe, 273,20 doses de canábis, 66 doses de MDMA, 44 gramas de cogumelos alucinogénios, cinco doses de anfetaminas, 2.135 euros em numerário, 85 sacos herméticos de acondicionamento de estupefacientes e cinco balanças de precisão, explicita a GNR.

Foram ainda apreendidas cinco facas, duas tesouras, uma pistola de ar comprimido, uma soqueira (arma proibida), uma faca borboleta (arma proibida) e um cofre.

Um dos detidos foi presente ao Tribunal Judicial de Soure, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas em posto policial e proibição de contacto com os intervenientes no processo, bem como acompanhamento na Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência.

A ação contou com o reforço dos postos territoriais do Destacamento Territorial de Montemor-o-Velho, da estrutura de Investigação Criminal e do Destacamento de Intervenção (DI) do Comando Territorial de Coimbra.