GNR deteve mulher por tráfico de estupefacientes no Fundão para cumprimento de pena de cadeia

Detenção aconteceu no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de dez meses.

A GNR deteve no Fundão uma mulher de 34 anos para cumprimento de pena de prisão efetiva, por tráfico de estupefacientes, foi esta terça-feira anunciado por aquela força policial. Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o Comando Territorial da GNR de Castelo Branco explica que a detenção foi realizada na quinta-feira, no concelho do Fundão, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de dez meses.

"Os militares da Guarda realizaram diligências de investigação que permitiram localizar a suspeita, que tinha pendente um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de quatro anos por tráfico de estupefacientes", é referido.





A GNR também acrescenta que, no seguimento desta ação, foram realizadas duas buscas, uma domiciliária e uma em viatura, que permitiram apreender 74 doses de heroína, 29 doses de cocaína, uma viatura, quatro telemóveis, um computador portátil e uma máquina fotográfica.

A detida foi conduzida ao Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo.

Além disso, também foram constituídos arguidos uma mulher de 22 anos e dois homens, um de 32 e outro de 40 anos, por tráfico de estupefacientes.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial do Fundão.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial do Fundão, do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Fundão, da Secção de Policiamento Comunitário e Prevenção Criminal (SPC) do Fundão e Destacamento de Intervenção (DI) de Castelo Branco.