GNR deteve um homem suspeito de violência doméstica na Guarda

Homem de 58 anos está proíbido de entrar em contacto com a vítima e tem de manter distância mínima de 500 metros.

A GNR deteve na quarta-feira um homem de 58 anos, no concelho da Guarda, suspeito de violência doméstica contra a sua companheira, afirmou hoje o Comando Territorial.

O homem foi presente a primeiro interrogatório na quinta-feira, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima e de proibição de se aproximar até 500 metros da vítima, com recurso a pulseira eletrónica, indicou o Comando Territorial da GNR da Guarda, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Na sequência de uma denúncia, os militares da GNR deslocarem-se ao local, onde "presenciaram o suspeito a ameaçar a vítima, sua companheira de 52 anos de idade, injuriando-a e tentando agredi-la fisicamente", referiu.

O homem acabou por ser detido em flagrante delito pela GNR.

Na nota de imprensa, o Comando Territorial da Guarda realçou que "a violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva".