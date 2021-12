GNR encontra homem desaparecido em Cabeceiras de Basto

Homem de 50 anos, natural de Vila do Conde, estava desaparecido desde segunda-feira.

Um homem de 50 anos, natural de Vila do Conde, que estava desaparecido desde segunda-feira, foi encontrado pela GNR esta quarta-feira cerca das 21h, em Covas do Barroso, Montalegre.

O carro do homem tinha sido detetado esta tarde, pelas 16h30, junto à praia fluvial de Gondiães, em Cabeceiras de Basto, e as autoridades iniciaram buscas naquela zona. Equipados com viaturas todo-o-terreno, bombeiros e GNR batem a zona envolvente à praia fluvial.







Do lugar onde estava o carro até o sítio onde foi encontrado o homem são cerca de 40km. Ainda não foi possível apurar onde é que o homem esteve durante estes dias. A irmã deste homem disse à GNR que o irmão tinha alguns problemas do foro psicológico e que não era a primeira vez que se perdia. A irmã deste homem disse à GNR que o irmão tinha alguns problemas do foro psicológico e que não era a primeira vez que se perdia.

Ao que o CM apurou, uma árvore teria caído no meio do percurso e o homem terá tentado levantá-la, sem sucesso. Depois terá ido procurar ajuda a pé e andou perdido até que a GNR o encontrou.