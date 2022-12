GNR entrega cabazes a pessoas carenciadas em Portimão

Iniciativa é apoiada pelo Pingo Doce.

A GNR está a realizar uma ação solidária de entrega de cabazes a pessoas carenciadas que vivem sozinhas.A iniciativa decorre a nível nacional e este sábado foram entregues algumas ofertas a pessoa que moram no concelho de Portimão.É um "miminho" que está a ser dados por militares que prestam apoio a pessoas que vivem isoladas."Significa muito este apoio porque os militares são bons amigos. É uma ajuda bem vinda", referiu ao CM a dona Maria, que reside na zona da Figueira.Segundo o capitão Ciobanu, está é uma iniciativa "apoiada pelo Pingo Doce que apoia as pessoas com necessidades e ajuda a combater a solidão e desigualdades sociais".