Dois GNR detidos em investigação da PJ a esquema de corrupção e tráfico de droga em Leiria

Suspeitas de crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e de tráfico de estupefacientes.

A Polícia Judiciária anunciou esta quarta-feira a detenção de cinco homens, com idades entre os 46 e 53 anos, no âmbito da Operação Merluccios, que investiga suspeitas de crimes de corrupção passiva e corrupção ativa e de tráfico de estupefacientes, que envolvem elementos da GNR.



Segundo adianta a PJ, os suspeitos receberiam contrapartidas para evitar fiscalizações a empresários. Ao que o CM apurou, dois dos cinco detidos são militares GNR.





A GNR adianta, em comunicado, que foram feitas buscas, esta terça-feira, no Subdestacamento de Controlo Costeiro de Peniche da GNR, confirmando que dois militares foram detidos."Internamente, a Guarda irá proceder ao levantamento do respetivo procedimento disciplinar inerente a este tipo de situações", garante a GNR em comunicado, sublinhando que prestou toda a colaboração com a PJ nas diligências efetuadas no âmbitos desta operação.A Operação Merluccios incluiu a realização de onze buscas, sendo que oito decorreram em domicílios, duas em sedes de empresas e uma no Subdestacamento de Controlo Costeiro de Peniche da GNR.Os cinco detidos que estiveram presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Leiria para ficarem a conhecer as medidas de coação, terão de se apresentar semanalmente no posto prisional, estando proibidos de contactar uns com os outros e com os restantes militares do subdestacamento de Peniche.A proibição de realizar funções para a GNR é também uma das medidas de coação imposta aos cinco homens.