Gonçalo Ramos foi estrela na goleada frente à Suíça

O milagre da substituição. Depois da polémica com a Coreia do Sul, Santos teve-os no sítio. Os jogadores, entenda-se. Ronaldo ficou no banco e, qual eucalipto cortado, começaram a surgir Ramos de talento em Portugal. Gonçalo foi o substituto e estreou-se a titular com três golos e uma assistência, tornando-se esta terça-feira a estrela maior da coletiva constelação.Sem rei, houve rock: seis golos e festival rumo aos quartos. Venha Marrocos.

