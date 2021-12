Gonzalo Plata, emprestado pelo Sporting ao Valladolid, sofre acidente de carro em Espanha

Jogador estava alcoolizado e embateu contra um táxi.

Pregunta las novedades de hoy y ya te desayuno con el accidente automovilístico de Gonzalo Plata pic.twitter.com/mhPA7JAZhb — Alex Francisco (@alexfranciscosa) December 8, 2021

Gonzalo Plata sofreu um acidente esta madrugada (6h45 locais, menos uma hora em Lisboa) no centro de Valladolid. O jogador emprestado pelo Sporting bateu contra um táxi e no teste de álcool acusou o dobro (0,60) do que é permitido.Do acidente resultaram ferimentos ligeiros no futebolista equatoriano, num taxista e numa passageira. No local onde ocorreu a velocidade máxima permitida é de 30km/h.A notícia foi avançada pelo jornal El Norte de Castilla e depois confirmada pelo Valladolid, que em comunicado diz "deplorar o comportamento" do jogador e afirma que vai abrir um processo disciplinar.