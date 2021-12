Google ameaça trabalhadores com cortes salariais e despedimentos no início do ano caso rejeitem ser vacinados contra a Covid-19

Empresa exige aos trabalhadores que sejam completamente vacinados tendo de apresentar provas através de documentos.

A Google está a exigir aos trabalhadores da empresa que sejam completamente vacinados contra a Covid-19 tendo de apresentar provas através de documentos em como realizaram a vacinação. A empresa ameaça os trabalhadores com cortes salariais e despedimentos caso não cumpram com as regras impostas no âmbito da pandemia da Covid-19, revela a CNBC.

Os trabalhadores tinham até 3 de dezembro para entregar à Google os documentos que provassem a sua vacinação. A empresa afirmou que após essa data, iria contactar os trabalhadores e informá-los da obrigatoriedade da nova política, bem como as consequências de não se vacinarem no que diz respeito ao seu futuro na empresa. Os funcionários que não tenham cumprido as regras de vacinação até ao prazo de 18 de Janeiro serão colocados em "licença administrativa paga" durante 30 dias. Depois disso, a empresa vai colocá-los em "licença pessoal não remunerada" por um período máximo de seis meses, seguido de rescisão de contrato.

Esta nova política levantou várias críticas por parte dos próprios trabalhadores, no entanto, a empresa continua firme na sua decisão e tem tentado dar resposta às críticas, tendo já transmitido que caso os cargos dos trabalhadores não exijam a ida aos escritórios, os trabalhadores poderão "trabalhar permanentemente à distância".

Esta política da Google é apoiada pelo presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, que ordenou às empresas com mais de 100 trabalhadores que exigissem a vacinação aos funcionários.