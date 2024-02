Google passa a designar ponte 25 de Abril também como 'Salazar'

Candidato do Ergue-te usou no debate dos partidos sem assento parlamentar nome inaugural da travessia entre Lisboa e Almada.

Nacional Renovador (

José Pinto Coelho

Inaugurada em 1966 e batizada de Ponte Salazar, em homenagem a António de Oliveira Salazar, mudou de nome em 1974, após a Revolução dos Cravos.

A Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Almada, passou a surgir no Google Maps também com a designação inaugural de Ponte Salazar.Coincidentemente, a 20 de fevereiro, no debate dos partidos sem assento parlamentar, o candidato do Ergue-te, antigo PartidoPNR), referiu-se àquela travessia como Ponte Salazar. Quando o moderador o corrigiu,insistiu na designação. O momento tornou-se viral nas redes sociais.