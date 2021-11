Governo alemão perto de ser formado

Acordo de coligação com os sociais-democratas e os Democratas Livres está concluído.





A apresentação do acordo será feita esta quarta-feira, de acordo com o comunicado do partido dos ambientalistas.



O governo da Alemanha está perto de ser formado, depois de os Verdes terem anunciado que o acordo de coligação com os sociais-democratas e os Democratas Livres está concluído.A apresentação do acordo será feita esta quarta-feira, de acordo com o comunicado do partido dos ambientalistas. As negociações entre os três partidos estão a ser feitas desde que os sociais-democratas ganharam, por pouco, as eleições nacionais de 26 de setembro. Caso seja aprovada, a tríplice aliança irá substituir a atual coligação entre os sociais democratas e os democratas-cristãos da chanceler Angela Merkel.



Depois da decisão de Merkel de não concorrer a um quinto mandato, o mais provável é que seja sucedida As negociações entre os três partidos estão a ser feitas desde que os sociais-democratas ganharam, por pouco, as eleições nacionais de 26 de setembro. Caso seja aprovada, a tríplice aliança irá substituir a atual coligação entre os sociais democratas e os democratas-cristãos da chanceler Angela Merkel.Depois da decisão de Merkel de não concorrer a um quinto mandato, o mais provável é que seja sucedida

pelo atual ministro das Finanças, Olaf Scholz, dos sociais-democratas.



As negociações foram relativamente harmoniosas e rápidas em comparação com as conversações que resultaram nas coligações anteriores, avançou a AP.